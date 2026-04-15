“Criminal quien visitaba testigos en cárceles”: Ciro Ramírez responde a Iván Cepeda

El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, respondió en los micrófonos de 6AM W al senador y candidato presidencial Iván Cepeda, luego de que este le pidiera abandonar las sesiones de la plenaria del Senado por su condena en primera instancia dentro del caso conocido como “Marionetas 2.0”.

Ramírez rechazó los señalamientos de Cepeda y se fue en su contra: “Criminal es el que va feliz a recoger a un narcotraficante y asesino en la cárcel”. También dijo: “Criminal, el que recibe llamadas de Iván Márquez” y “criminal, el que saca de las cárceles a los bandidos para que le consigan votos”.

El senador continuó con sus señalamientos y agregó: “Criminal, el que hoy no es capaz de referirse al escándalo de la cárcel de Itagüí” y “Criminal, el que se la pasaba por las cárceles visitando testigos y buscando testigos de la parapolítica”.

Frente a su situación judicial, Ramírez insistió en que no debe dejar su curul porque no existe una decisión en firme en su contra. “Yo hoy tengo una defensa, que es el artículo 29 de la Constitución: soy inocente hasta que se declare judicialmente culpable”.

Ahora, el candidato presidencial Iván Cepeda anunció le respondió ya desde la plenaria del Senado y dijo que presentará una queja disciplinaria contra el senador Ciro Ramírez para que deje su curul, al considerar que afecta “la moralidad pública y el buen nombre del Congreso”.

“Es un criminal convicto y debe abandonar este recinto”, aseguró, en respuesta a la entrevista a Ramírez en 6AMW.