Senador Ciro Ramírez dice que es inocente y apelará condena de la Corte a 23 años de cárcel

El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó a 23 años de prisión por su participación en la red de corrupción conocida como Marionetas 2.

La condena se dio por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

Tras conocerse la sentencia, Ramírez cuestionó el fallo y aseguró que no existen pruebas contundentes: “Necesitaron 438 páginas para demostrar que yo había hecho eso. Ya leímos la sentencia y no hay una sola página que demuestre certeza que yo haya cometido esos delitos”, dijo.

Y agregó: “Primero, no lo gestioné y aquí lo dice el testigo ante la Corte Suprema. No tuve interés económico, lo dice el testigo y lo ratificó el magistrado de la Corte Suprema. No tuve un interés político, lo dice el testigo”.

Finalmente, el senador anunció que acudirá al recurso de apelación: “Acudiremos al recurso de apelación confiando plenamente en la majestuosidad de la justicia, en que lograremos una sentencia absolutoria, plena, porque he demostrado mi inocencia”.

Por su parte, la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, quien es su copartidaria, se pronunció sobre la decisión y aseguró: “Jamás seremos complacientes con la corrupción de nadie. Manos limpias siempre”.