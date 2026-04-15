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Es algo recurrente de la derecha autoritaria de Perú: candidata al Senado sobre denuncias de fraude

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Anahí Durand, candidata al Senado por Juntos por el Perú, el partido que apoya al candidato Roberto Sánchez, se refirió a las denuncias de fraude y los llamados de nulidad de los comicios por parte de algunos candidatos.

“Esto lamentablemente es algo recurrente de la derecha autoritaria del Perú”, afirmó Durand, explicando que las irregularidades “puntuales” que se presentaron en las presidenciales afectaron a cerca de 60.000 votantes en un universo de 27 millones de electores.

Rafael López Aliaga, el candidato que perdió este miércoles el segundo puesto contra Roberto Sánchez, “ya sabía que iba a perder”, por eso “salió a decir que había fraude”.

“Ayer ha dicho que va a pedir la anulidad de las elecciones y que se va a lanzar a la insurgencia porque los resultados no le favorecen”, indicó.

La candidata al Senado peruano calificó esto como “una actitud completa de inmadurez que felizmente quedaba aislada”.

El futuro de Julio Velarde en un supuesto gobierno de Roberto Sánchez

El candidato Roberto Sánchez declaró durante la campaña que removerá al presidente del Banco Central de Reservas del Perú, Julio Velarde, “en el primer día” de su posible gobierno.

Velarde es una de las figuras públicas más respetadas en Perú. Analistas afirman que él consiguió mantener la estabilidad económica en su país en medio de tanta inestabilidad política.

Sobre esto, Durand aclaró que Sánchez dijo que “iba a revisar su permanencia. No podemos atar la macroeconomía y la estabilidad económica a una persona”.

“Se respeta su trabajo, nadie dice que no, ha hecho un trabajo importante, pero necesitamos también ir revisando otros aspectos de la economía”, aseguró Durand.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: