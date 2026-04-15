Aerocivil activó comité disciplinario para investigar violentos desalojos en aeropuerto de Cali

Hace unos días, en 6AM W se dieron a conocer las denuncias de empresarios que fueron desalojados de espacios arrendados en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por la Aeronáutica Civil.

Por lo anterior, Caracol Radio confirmó la activación de un comité disciplinario que se encuentra investigando las presuntas irregularidades de estos sucesos.

Además de los desalojos y lo que sería la adjudicación de contratos a nuevos operadores sin aviso alguno, fuentes han alertado a Caracol Radio sobre la presunta responsabilidad de un alto funcionario local de Aerocivil Cali dentro de estos procesos.

También se conoció que pese a no tener acceso a los locales y al impedimento de cumplir con sus funciones diarias, les siguen suministrando las facturas de pago de arrendamiento, incluyendo mayo.

¿Qué se sabe hasta el momento?

Juan Arbeláez, representante legal de JCA Reps, operadora de la Sala VIP Calima - muelle internacional, confirmó que al día de hoy el establecimiento sigue sellado y sin prestar servicios, lo que ha generado quejas por parte de las aerolíneas y por supuesto, de los pasajeros. Vale la pena recordar que este establecimiento fue violentado buscando acceder a él.

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El director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez, se reunió con el abogado de la compañía, José Elías Del Hierro, para abordar los hechos, asegurando el inicio de soluciones jurídicas y técnicas para estos contratos de arrendamiento.

JCA Reps interpuso una tutela contra Aerocivil por la violación de los siguientes derechos: derecho fundamental al debido proceso en conexidad con el derecho a la libertad de empresa, al principio constitucional de confianza legitima derivado de la buena fe y derecho fundamental al trabajo.

El juez asignado declaró improcedente esta tutela justificando que ese no es el mecanismo adecuado para resolver el conflicto, por lo que sugiere una demanda contractual. JCA anunció que impugnará.

Asimismo, revelaron que 9 trabajadoras de la sala VIP, madres cabeza de familia, interpusieron contra Aerocivil, una a una, una tutela por violación al derecho al trabajo.

Efectimedios, la empresa encargada de la publicidad dentro del aeropuerto, tuvo una reunión con el director de comunicaciones, un abogado y el secretario general de la Aerocivil, Nelson Alirio Muñoz Leguizamon.

En este encuentro se confirmó también la activación de un comité disciplinario con el objetivo de investigar los hechos, que como se mencionó anteriormente, incluirían la presunta participación de un alto directivo de Aerocivil Cali, quien habría actuado en contravía a la administración nacional de la aeronáutica.

En el caso de Servicios Ejecutivos Empresariales Ltda., operadores de los parqueaderos, el panorama es aún más desalentador, pues no han recibido ningún tipo de comunicación o respuesta por parte de la Aeronáutica.