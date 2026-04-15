Jorge Bava no se guardó nada y metió un sablazo contra Lucas González por polémica arenga en Libertadores / Getty Images

Deportes Tolima sumó su segundo partido consecutivo sin ganar en la Copa Libertadores 2026. Durante la segunda jornada del Grupo B, el equipo colombiano cayó 3-1 en su visita a Nacional de Uruguay, resultado que lo mantiene en la parte baja de la clasificación con un solo punto.

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La gran polémica del encuentro fue protagonizada por Lucas González, entrenador del elenco tolimense. Durante la pausa de rehidratación, el bogotano le habló a sus jugadores a modo de arenga y dijo lo siguiente: “Somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol y se los vamos a demostrar”.

La frase dejó un sinfín de comentarios, en su mayoría negativos, contra el técnico y el equipo pijao, más aún teniendo en cuenta que al mencionarla el resultado era 0-0 y terminó siendo victoria para los uruguayos.

Tal fue la polémica que el mismo Lucas tuvo que salir a rueda de prensa para aclarar lo sucedido: “Es una forma de comunicarte con los jugadores para que sientan la energía que quieres transmitir ...Evidentemente es un lenguaje figurativo. No puedes ser 100 veces mejor que un equipo en este nivel, es imposible”.

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Jorge Bava no se guardó nada y metió un sablazo contra Lucas González

A Jorge Bava le preguntaron en conferencia de prensa por la polémica declaración de Lucas González y lejos de dejar pasar la oportunidad, el estratega uruguayo declaró que no hay comparación alguna entre ambas instituciones.

“No tendría ni que aclarar (la comparación) como institución, ¿estamos de acuerdo?”, empezó diciendo Bava. Y complementó de manera tajante: “Comparando como equipo, que es lo que me compete a mí, podemos ver. Que hable la cancha”.

Finalmente, Bava reiteró que la historia de Nacional y Tolima como tal no se puede equiparar bajoa ningún tipo de sentido: “Una cosa es el equipo actual y otra cosa la institución, ahí no da ni para hablar”.

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