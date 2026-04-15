Tolima perdió en su visita a Nacional de Uruguay: Así quedó el Grupo B de la Libertadores

Deportes Tolima no pudo sumar un triunfo en su visita a Nacional de Uruguay y terminó cayendo por 3-1 ante el equipo de Jorge Bava, quien salió campeón con Santa Fe en 2025. En dos partidos disputados, el Pijao apenas suma un punto en la tabla de posiciones del Grupo B.

En 48 minutos, Maximiliano Gómez ganó la posición dentro del área y luego definió con un remate cruzado para poner el 1-0. Luego, fue Sebastián Coates el que de cabeza, tras un centro de Nicolás López marcó el segndo al 64′.

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Ya en el segundo tiempo, Brayan Rovira cobró un tiro libre desde muy cerca del borde del área y de un remate violento la colocó en el costado izquierdo del arco defendido por el arquero Luis Mejía para poner el descuento para Tolima.

El tercero fue obra de Nicolás López a pase de Alexander Dos Santos. La jugada se gestó por izquierda y con un remate cruzado marcó el 3-1 final.

¿Cómo queda el Grupo B de la Copa Libertadores?

El conjunto colombiano queda último del Grupo B con apenas un punto, a falta de que Coquimbo Unido y Universitario afronten su duelo por la fecha 2. Nacional lidera con 4 unidades y una diferencia de gol de +2.

Tolima y su tercer reto en la Libertadores

Será el próximo martes 28 de abril frente a Coquimbo Unido de Chile en suelo tolimense desde las 9:00 p.m, duelo con el que cerrará la etapa inicial de la fase de grupos. Posteriormente, volverá a enfrentarse a Nacional en Ibagué, luego contra Coquimbo Unido en Chile y cerrará ante Universitario de Perú el 26 de mayo.