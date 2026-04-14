Nacional (Uru) vs Tolima EN VIVO siga la transmisión del partido de Copa Libertadores

Deportes Tolima no atraviesa su mejor momento y llega con dudas a este nuevo reto internacional, luego de no poder pasar del empate en la fecha pasada, un resultado que dejó sensaciones negativas al jugar como local. Además, en su más reciente presentación cayó 1-0 en liga, cortando una racha positiva de ocho partidos sin perder en todas las competiciones, en la que había ganado 4 y empatado 4.

El equipo Pijao también muestra dificultades cuando juega fuera de casa. De hecho, solo ha conseguido una victoria en sus últimos nueve compromisos como visitante en todas las competiciones, con un balance de cinco empates y tres derrotas. Ese único triunfo se dio precisamente en la fase previa de este torneo, lo que evidencia la necesidad de mejorar su rendimiento lejos de su estadio si quiere competir en el ámbito internacional.

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Por su parte, Nacional de (Uruguay) tampoco llega en su mejor momento. El conjunto Uruguayo viene de caer 4-2 como visitante en su liga local, resultado que extendió a tres su racha sin ganar en todas las competiciones, con un empate y dos derrotas. Esta irregularidad ha generado dudas en su rendimiento reciente.

A pesar de jugar en casa, Nacional no ha sido completamente sólido en el 2026. En el Estadio Gran Parque Central solo ha ganado dos de sus cinco partidos oficiales en los 90′ minutos, además de registrar un empate y dos derrotas. A esto se suma un antecedente poco favorable frente a equipos colombianos, ya que en 17 enfrentamientos como local ante clubes de Colombia solo ha logrado ocho victorias, empató tres y perdió seis.

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