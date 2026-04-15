Familias del Liceo Antioqueño exigen suspender contratos tras tragedia de 17 muertos

Medellín, Antioquia

A cuatro meses de la tragedia que dejó 17 muertos, padres de egresados del Liceo Antioqueño elevaron nuevas exigencias a la institución, entre ellas la suspensión de contratos y actividades con la empresa vinculada al accidente, mientras avanzan las investigaciones.

Una tragedia que sigue marcando a la comunidad

El 14 de diciembre de 2025, un bus que transportaba estudiantes recién graduados se accidentó en zona rural de Antioquia, dejando 16 estudiantes y un conductor muertos, además de varios heridos. Desde entonces, las familias han insistido en que se esclarezcan responsabilidades y se tomen decisiones con enfoque humano frente al impacto del hecho.

En un nuevo comunicado, los padres reiteraron que su manifestación es pacífica y que no buscan reemplazar a la justicia, pero sí hacer un llamado ético frente a decisiones institucionales. “Hay algo que no depende de un juez y eso es la ética”, señalaron.

Exigencias concretas a la institución

En el documento, las familias plantean una serie de solicitudes dirigidas al colegio, enfocadas en el respeto por el duelo y la prevención de nuevos riesgos.

Entre ellas, piden la suspensión preventiva de cualquier vínculo con la empresa relacionada con el accidente, así como el congelamiento temporal de contratos o convenios asociados a excursiones o actividades similares mientras existan investigaciones en curso.

También exigen una explicación pública, clara y documentada sobre las decisiones adoptadas por la institución, incluyendo los criterios de selección de las empresas que prestan estos servicios.

Acompañamiento y reparación

Los padres solicitaron además que se priorice el bienestar emocional de los estudiantes y que se implemente un acompañamiento psicológico continuo para las familias de las víctimas.

En el mismo sentido, pidieron que se garantice una devolución justa de los recursos entregados por padres que tenían contratos con la empresa involucrada.