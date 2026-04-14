“Corretearé a los corruptos de Soledad”: el mensaje de Abelardo De la Espriella

Durante su reciente visita al municipio de Soledad, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella arremetió contra la política que ha manejado el municipio en los últimos años. Un destinatario de sus frases fue el exsenador Eduardo Pulgar, a quien dijo que le iba a meter “su correteada”.

“Es que voy para allá con los corruptos, porque a Soledad se lo han robado hace 50 años. A todos esos bandidos los voy a corretear. A Pulgar y a todos esos bandidos les voy a meter una correteada. ¡Que se atesen!”, afirmó el candidato en su intervención.

Asimismo, señaló que estos sectores políticos estarían migrando hacia otras campañas. “Por eso se van para otras campañas. Yo obviamente no los voy a recibir aquí; por eso se van para allá, porque están buscando como conejos, porque saben que el tigre anda suelto”, expresó.

Finalmente, De la Espriella lanzó una advertencia de cara a las elecciones. “El 8 de agosto los corruptos, como ese señor, y como los que tienen azotados aquí a Soledad con la violencia, van a saber lo duro que muerde el tigre Abelardo de la Espriella”, concluyó.

Inseguridad en el municipio

El candidato también se refirió a propuestas en materia de seguridad para el municipio. “Voy a hacer un programa especial para Soledad, para liberar a Soledad de la inseguridad. Un bloque de búsqueda contra la extorsión de los días de campo de los pelos, cuando decía que estoy”, señaló.

Además, insistió en medidas más estrictas contra la delincuencia. “Esas rejas no van a ser para la gente que trabaja, van a ser para los bandidos. Allá los voy a mandar”, agregó.