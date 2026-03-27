Superintendencia de Salud desmiente fin de la intervención de la Nueva EPS por parte del Gobierno

La Superintendencia Nacional de Salud indicó que en ningún momento han ocurrido cambios en la situación de la Nueva EPS, especialmente frente al levantamiento de su intervención y el nombramiento de un nuevo interventor.

Mediante un comunicado afirmaron que “a la fecha, no se ha ordenado el levantamiento de la intervención de la Nueva EPS”, esto con el fin de no generar inquietud en los usuarios.

Decisiones oficiales se comunicarán por canales institucionales

Del mismo modo, volvió advertir que todas las decisiones administrativas serán emitidas a través de sus canales oficiales. Esto con el fin de garantizar la transparencia y rigurosidad institucional para evitar información no verificada.

Llamado a verificar la información sobre el sistema de salud

En ese sentido, hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadana a verificar cualquier tipo de notificación por los canales institucionales de la Superintendencia Nacional de Salud para no incurrir en desinformación sobre temas sensibles para el Sistema General de Seguridad Social en Salud.