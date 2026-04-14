Una mujer de 70 se convirtió en la víctima 25 de accidentes de tránsito en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, entregó detalles del accidente de tránsito que se registró en la carrera 4 Sur No. 12-179, barrio Avenida, parte alta, donde una persona perdió la vida en el lugar, luego de ser arrollada por una motocicleta.

La víctima, una mujer identificada como Rosa María Zorro Pacheco de aproximadamente 70 años, sufrió un trauma craneoencefálico severo que le ocasionó la muerte inmediata, pese a la reacción de los organismos de emergencia.

En el hecho estuvo involucrada la motocicleta de placas ZRQ52F, conducida por un hombre identificado como Lubin Serrano de 30 años, quien resultó lesionado. El ciudadano fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

El funcionario hizo de nuevo un llamado a los ciudadanos para que respeten las normas de tránsito y conduzcan con prudencia para evitar hechos que lamentar como este.

Con este accidente de tránsito la cifra de personas que han perdido la vida en las calles de Ibagué es de 25 en los corrido del año 2026, por lo que las autoridades insisten en el llamado a los conductores para que se tenga precaución al momento de salir a manejar.