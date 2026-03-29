Dobles asesinatos en Cartago estarían ligados a guerra por microtráfico tras más de diez capturas

Las autoridades investigan si los dos dobles homicidios ocurridos en Cartago, norte del Valle del Cauca, estarían relacionados con una disputa entre bandas criminales por el control del microtráfico, tras recientes operativos en la región.

Tres hombres y una mujer fueron asesinados en dos hechos aislados registrados en los barrios Bellavista y Villa Elena. Según información preliminar, estos crímenes ocurren días después de una operación que dejó la captura de 10 presuntos delincuentes dedicados al tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas en Cartago y Pereira.

De acuerdo con el Coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle, las víctimas del primer caso, ocurrido en el barrio Bellavista, fueron una mujer conocida como “La Chula” y un hombre apodado “Marihuano”, quien tenía antecedentes por hurto.

El segundo hecho se registró en el barrio Villa Elena, donde murieron Kevin Ruiz, con anotaciones por tráfico de drogas, y Luis Alberto Ospina Vélez, quien había salido de prisión tras cumplir una condena de 15 años y registraba antecedentes por porte ilegal de armas de fuego.

“Estos hechos ocurren después de la captura de 10 personas por delitos relacionados con tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego esta semana”, explicó el oficial.

En la reacción de las autoridades, fue capturado un hombre y se incautó una camioneta, elementos que son materia de investigación para establecer si están vinculados con los homicidios. Además, fue conformado un equipo especial de policía judicial para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

En otro caso aislado, un menor de edad fue asesinado en un presunto hecho de sicariato. Las autoridades también adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias de este crimen.