La fuerte respuesta del gobernador de Santander al presidente Petro: “¿Debo aumentar mi seguridad?”.

Bucaramanga

Aumentan las tensiones entre el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el presidente Gustavo Petro, por cuenta del paro de campesinos que rechazan el incremento del avalúo catastral, luego de que el mandatario de los colombianos a través de X señalara que el gobernador “queda advertido su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación, reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos”.

A su turno, el gobernador le respondió el presidente preguntándole si debía incrementar su esquema de seguridad ante las advertencias que hacía a través de su cuenta de X.

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“Para empezar yo no organizo paros, no estoy de acuerdo con las vías de hecho”, le aseguró Díaz Mateus al presidente Petro.

Además, instó al presidente para que participe en la mesa de diálogo que se desarrolla en Bogotá y pueda evidenciar quiénes son las personas que están realizando el paro en Santander y en Boyacá.

“Lo invito a que no amenace a los alcaldes, esto es una democracia. Lo esperamos acá en la mesa nacional de diálogo, podrá verificar que no son ricos los que están protestando. Nada reemplaza la percepción directa”, respondió el gobernador.

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El presidente Petro aseguró que en la noche de este lunes 13 de abril durante el consejo de ministros que será televisado se pronunciará sobre esta situación que ya completa cinco días aislando al departamento de Santander con otras regiones del país.

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