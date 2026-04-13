Camacol advierte pérdidas diarias de más de $900 millones si continúa el paro en Santander

Bucaramanga

Se completan cinco días de paro por parte de campesinos que rechazan el incremento del avalúo catastral y, aunque en Bogotá avanza la mesa de diálogo entre la comunidad y el gobierno nacional, aún no se llega a un acuerdo que permita levantar los bloqueos que se mantienen en vías de Santander y Boyacá.

Javier Peñaranda, gerente de Camacol en Santander, indicó que ya se empieza a presentar un desabastecimiento que puede amenazar con la interrupción en la cadena de suministro por lo que algunas obras que se están desarrollando en el departamento se puedan suspender.

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“¿Qué podría causar eso? Pues una parálisis parcial o total de las obras, del sector constructor de manera indirecta, dependen más de 107.000 empleos o personas y pues digamos el no tener una continuidad en las obras de construcción de vivienda y demás, pues si no hay materiales, pues seguramente va a haber una gran cantidad de despidos porque no hay forma de poder seguir subsidiando o pagando los salarios de las personas si no hay forma de seguir avanzando con la la construcción de los proyectos".

Además, aseguran desde el gremio que de continuar con los bloqueos, se estiman pérdidas diarias de cerca de 900 millones de pesos, un impacto directo a la economía de la región.

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“Las pérdidas económicas para el sector constructor que representa el 5.2% del PIB de Santander, pues hasta la fecha, en estos 5 días, pues representa más de 1.200 millones de pesos”, agregó Peñaranda.

Desde diferentes sectores insisten en la necesidad de que se avance en los diálogos que permitan levantar los bloqueos en la región.

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