Paro en Santander deja a la terminal de Bucaramanga con operación suspendida en casi un 90%

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Los bloqueos en las principales vías de Santander ya están impactando de lleno el transporte terrestre. La terminal de Bucaramanga reporta una caída cercana al 90% en su operación.

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Entre el 9 y el 12 de abril, apenas se han despachado 595 vehículos y se han movilizado 6.990 pasajeros, cifras que en condiciones normales se alcanzan en un solo día.

“La operación está totalmente restringida”, advirtió el gerente de la terminal, al explicar que la movilidad se ha visto afectada por los cierres en corredores clave.

Actualmente no hay paso hacia Bogotá, la Costa Caribe, Barrancabermeja ni Norte de Santander, lo que ha frenado casi por completo los trayectos de media y larga distancia.

Solo se mantienen algunos despachos hacia municipios cercanos como Matanza y Zapatoca. Aunque algunas empresas han intentado usar rutas alternas, muchos pasajeros evitan estos recorridos por el estado de las vías, lo que también ha reducido la venta de tiquetes.

Desde la terminal advierten que la operación depende de la reapertura de las vías, mientras los bloqueos se mantienen sin una solución clara. Pues, el departamento permanece prácticamente aislado por vía terrestre.