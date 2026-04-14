Estos son los acuerdos que permitieron levantar el paro campesino en Santander. Foto: Gobernación de Santander.

Bucaramanga

Después de seis días de bloqueos en el departamento de Santander por parte de campesinos que rechazaban el incremento en el avalúo catastral, líderes llegaron a un acuerdo con el Gobierno nacional para levantar la protesta.

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Tras las negociaciones entre los representantes del Instituto Agustín Codazzi, alcaldes, líderes de los sectores afectados y la gobernación de Santander se establecieron siete puntos de acuerdo para levantar los bloqueos y comenzar las revisiones de los incrementos, el municipio de Lebrija será el de ejemplo para otras regiones del país.

Los siete puntos del acuerdo fueron:

Mesas de trabajo simultáneas entre el IGAC y los voceros que participaron en la reunión de este martes. Asistencia técnica que será apoyada por la gobernación de Santander para generar las modificaciones en los avalúos catastrales. Priorizar los municipios que ya tienen avanzadas las modificaciones en los avalúos catastrales. La revisión de los ajustes catastrales serán verificados por representantes del IGAC y los voceros de la manifestación. La gobernación de Santander se encargará de la logística de las mesas técnicas de seguimiento a las revisiones. El 6 de mayo habrá una nueva mesa de seguimiento en la gobernación de Santander. Levantar las protestas en todos los puntos de Santander.

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El ministro Armando Benedetti confirmó que se lleva una copia de este acuerdo para que sea la base en las negociaciones en otros departamentos como Boyacá y Casanare en donde se mantienen las protestas.

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