César Valoyes a los jugadores del Medellín: “Si no saben lo que significa este escudo, que se vayan”

El Deportivo Independiente Medellín sufrió una dolorosa derrota el pasado sábado en el clásico antioqueño ante Atlético Nacional. Juego en el que comenzó ganando y en el que terminó cayendo 2-3, tras un autogol de José Ortiz.

Este jueves visita a Flamengo en el mítico estadio Maracaná, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El Poderoso viene de empatar en condición de local 1-1 ante Estudiantes.

Fuerte reclamo de Valoyes

César Valoyes, exjugador del Medellín, lanzó duras críticas al actual plantel de jugadores del equipo. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, les pidió marcharse del club, si no saben lo que representa el escudo en la camiseta.

“Acabo de ver este video y la verdad me tiene muy indignado... esa es la realidad que estamos viviendo todos los hinchas del Medellín, en los colegios, Universidades, en los trabajos. Realmente esto es una humillación”, comenzó su intervención Valoyes, haciendo referencia a un video de unos hinchas de Nacional burlándose de un hincha del Poderoso, tras la derrota en el clásico.

Al respecto, les dijo a los jugadores: “Yo le quiero pedir a los jugadores del Medellín, que si ellos no saben lo que significa este escudo, se vayan. Esta es una hinchada, que hemos perdido cuatro finales y seguimos apoyando”.

Valoyes cerró su comentario considerando que esta nómina es inferior a lo que merece la hinchada: “Definitivamente este equipo que hay ahorita es muy poco para la hinchada que tiene el Independiente Medellín”.