Copa Colombia 2026: formato del campeonato y fechas en las que iniciaría

Dimayor dio a concer los detalles de la Copa Colombia 2026, certamen que otorga uno de los cupos del país a la Copa Sudamericana del próximo año. Desde el formato hasta las especificaciones que tendrá cada instancia del certamen.

En primera medida, se empleará la misma modalidad del año pasado. Claro está que a diferencia de la edición 2025, la acción comenzará a principios del mes de mayo.

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Formato de la Copa Colombia 2026

La Copa Colombia 2026 comenzará con la Fase 1A, instancia en la que participarán los 12 equipos que no clasificaron a los play-offs de la Liga 2026-I y los 8 que no se metieron a los cuadrangulares del Torneo de Ascenso 2026-I. Son 20 clubes en total que se repartirán en cuatro grupos de cinco integrantes, por lo que serán cinco jornadas a partido único y los dos primeros de cada zona accederán a los octavos de final.

Posterior a ello será la Fase 1B, que consta de los ocho equipos clasificados a las fases finales de la Liga y el Torneo. Serán pues ocho llaves de eliminación directa (partidos ida y vuelta) en las que cada equipo de segunda división tendrá la ventaja de cerrar en condición de local. El primero de la Liga jugará frente al octavo del Torneo, el segundo de la Liga contra el séptimo del Torneo y así sucesivamente...

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Ya en los octavos de final se enfrentarán los clubes provenientes de la Fase 1A con los de la Fase 1B. Nuevamente serán llaves de eliminación directa y siempre cerrará en casa el equipo del Torneo de Ascenso.

Fechas en las que iniciaría la Copa Colombia 2026

Aunque Dimayor no dio mayores detalles del inicio de competencias, Caracol Radio pudo establecer que la Copa Colombia 2026 comenzará en la primer semana de mayo, aprovechando así el parate que habrá con el torneo local por cuenta del Mundial de Fútbol.

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