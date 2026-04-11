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12 abr 2026 Actualizado 01:48

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Liga Colombiana

🔴EN VIVO Medellín vs. Nacional: Clásico Paisa por la liga Colombiana

Mientras Medellín se juega gran parte de sus opciones en la liga, el conjunto verdolaga llega clasificado y con números de candidato.

El clásico entre Independiente Medellín y Atlético Nacional se presenta como un duelo determinante, especialmente para el equipo rojo, que atraviesa un momento irregular en el Apertura 2026. El DIM no ha logrado consolidar resultados en las últimas jornadas y su empate reciente, sumado a su rendimiento en la Copa Libertadores 2026, lo mantiene fuera de la zona de clasificación, obligado prácticamente a ganar para seguir con vida en la lucha por los cuadrangulares.

La doble competencia ha sido un reto difícil de gestionar para Medellín, que ha mostrado desgaste y falta de contundencia en momentos clave. Un nuevo tropiezo podría dejarlo sin margen de error en la recta final del torneo, lo que incluso abriría la puerta a priorizar su camino internacional.

En contraste, Nacional llega con el panorama mucho más despejado. El equipo verdolaga ya aseguró su lugar entre los ocho mejores y atraviesa una racha positiva que respalda su condición de favorito. Su equilibrio entre ataque y defensa ha sido clave para liderar las estadísticas del campeonato, lo que lo convierte en un rival de alto riesgo en este tipo de partidos.

Siga acá la transmisión del partido:

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:

Hay nuevos mensajes
26'

GOOOOOOL de Medellín

Daniel Londoño marca fuera del área y un error del arquero.

24'

Baja el ritmo del partido

Nacional se hace con la posesión

18'

Por pérdida de tiempo

El arbitro no deja entrar a Sarmiento todavía

13'

Jugada de peligro para Medellín

Tiro de esquina

10'

GOOOOOOOOOL de Nacional

Lo dió vuelta Rengifo

9'

GOOOOOOOOOOOL de Nacional

Andrés Sarmiento anota un golazo tras una jugada de laboratorio

8'

Jugada en ataque desperdiciada

Andrés Sarmiento falla un remate al arco

4'

GOOOOOOOOOL de Medellín

Error en salida y gol de Daniel Cataño

3'

Primera jugada del Dim

Falta sobre Cataño tiro libre para Medellín

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