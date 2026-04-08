Independiente Medellín vs Estudiantes EN VIVO por la Copa Libertadores 2026: transmisión del partido. (Photo by Camila Ortega/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

El Deportivo Independiente Medellín empieza su camino en la Copa Libertadores 2026. Este miércoles 8 de abril, el cuadro antioqueño recibe en el Atanasio Girardot a Estudiantes de La Plata, encuentro válido por la primera fecha del Grupo A.

El Poderoso llega a esta instancia, luego de haber superado merecidamente las dos fases previas. Ahora bien, su presente en el torneo colombiano no es el mejor, pues se encuentra prácticamente eliminado de cualquier chance de clasificar a las finales.

En frente tiene a un rival que es segundo en el campeonato argentino, aunque ha perdido tres de sus últimos cinco partidos ligueros. Así pues habrá que esperar su planteamiento en condición de visitante y si el entrenador Alexander Medina decide darle minutos al colombiano Edwuin Cetré.

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