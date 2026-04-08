Independiente Medellín vs Estudiantes EN VIVO por la Copa Libertadores 2026: transmisión del partido
Siga acá el debuto del Poderoso en la fase de grupos del certamen continental.
El Deportivo Independiente Medellín empieza su camino en la Copa Libertadores 2026. Este miércoles 8 de abril, el cuadro antioqueño recibe en el Atanasio Girardot a Estudiantes de La Plata, encuentro válido por la primera fecha del Grupo A.
El Poderoso llega a esta instancia, luego de haber superado merecidamente las dos fases previas. Ahora bien, su presente en el torneo colombiano no es el mejor, pues se encuentra prácticamente eliminado de cualquier chance de clasificar a las finales.
En frente tiene a un rival que es segundo en el campeonato argentino, aunque ha perdido tres de sus últimos cinco partidos ligueros. Así pues habrá que esperar su planteamiento en condición de visitante y si el entrenador Alexander Medina decide darle minutos al colombiano Edwuin Cetré.
Siga EN VIVO la transmisión del partido Independiente Medellín vs Estudiantes
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Independiente Medellín vs Estudiantes
Amonestación en Medellín
Daniel Londoño ve la cartulina amarilla por una entrada fuerte contra Cetré
Primera clara del Medellín
Francisco Chaverra ejecuta un tiro libre con potencia, que exige la volada de Fernando Muslera
Amonestación en Estudiantes
Tiago Palacios ve la cartulina amarilla por embestir a Francisco Chaverra sin balón
Desperdicia una oportunidad clara la visita
Tiro libre al borde del área que se estrella débilmente en la barrera del Medellín
Medellín pide pena máxima
Baldomero Perlaza pide penalti por un agarrón dentro del área, que lo dejó en el piso. El juez no sanciona nada
Amonestaciones en ambos equipos
Piovi y Montaño ven la cartulina amarilla por forcejear en un tiro de esquina
Baja el ritmo del partido
Medellín mejora en la posesión del balón, pero no genera opciones de peligro; Estudiantes no sufre por ahora
Meedellín apela al juego por las bandas
El dueño de casa busca generar peligro atacando las bandas a pura velocidad, pero erra en la entrega de balón en el último tercio
Nueva opción para la visita
Peligroso remate de tiro libre que el arquero Chaux logra evacuar con lo justo
Medellín no se encuentra
El cuadro antioqueño recibió un duro golpe en los primeros minutos y no encuentra el balón
GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESTUDIANTES
Tiago Palacios elude rivales y desde el borde del área suelta un remate potente, que se desvía en José Ortíz y termina desubicando al arquero Chaux
Primer acercamiento de la visita
Estudiantes empieza atacando la espalda de Frank Fabra
¡Comienza el partido!
Ya se juega el partido entre Medellín y Estudiantes por la Copa Libertadores
Once titular de Estudiantes de La Plata
Edwuin Cetré será inicialista en el equipo argentino
Nóminas confirmadas de Medellín
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido Independiente Medellín vs Estudiantes por la fase de grupos de la Copa Libertadores!
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...