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09 abr 2026 Actualizado 00:41

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Copa Libertadores

Independiente Medellín vs Estudiantes EN VIVO por la Copa Libertadores 2026: transmisión del partido

Siga acá el debuto del Poderoso en la fase de grupos del certamen continental.

Independiente Medellín vs Estudiantes EN VIVO por la Copa Libertadores 2026: transmisión del partido. (Photo by Camila Ortega/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Independiente Medellín vs Estudiantes EN VIVO por la Copa Libertadores 2026: transmisión del partido. (Photo by Camila Ortega/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Independiente Medellín vs Estudiantes EN VIVO por la Copa Libertadores 2026: transmisión del partido. (Photo by Camila Ortega/Eurasia Sport Images/Getty Images)

El Deportivo Independiente Medellín empieza su camino en la Copa Libertadores 2026. Este miércoles 8 de abril, el cuadro antioqueño recibe en el Atanasio Girardot a Estudiantes de La Plata, encuentro válido por la primera fecha del Grupo A.

El Poderoso llega a esta instancia, luego de haber superado merecidamente las dos fases previas. Ahora bien, su presente en el torneo colombiano no es el mejor, pues se encuentra prácticamente eliminado de cualquier chance de clasificar a las finales.

En frente tiene a un rival que es segundo en el campeonato argentino, aunque ha perdido tres de sus últimos cinco partidos ligueros. Así pues habrá que esperar su planteamiento en condición de visitante y si el entrenador Alexander Medina decide darle minutos al colombiano Edwuin Cetré.

Siga EN VIVO la transmisión del partido Independiente Medellín vs Estudiantes

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Independiente Medellín vs Estudiantes

Hay nuevos mensajes
38'

Amonestación en Medellín

Daniel Londoño ve la cartulina amarilla por una entrada fuerte contra Cetré

37'

Primera clara del Medellín

Francisco Chaverra ejecuta un tiro libre con potencia, que exige la volada de Fernando Muslera

34'

Amonestación en Estudiantes

Tiago Palacios ve la cartulina amarilla por embestir a Francisco Chaverra sin balón

30'

Desperdicia una oportunidad clara la visita

Tiro libre al borde del área que se estrella débilmente en la barrera del Medellín

25'

Medellín pide pena máxima

Baldomero Perlaza pide penalti por un agarrón dentro del área, que lo dejó en el piso. El juez no sanciona nada 

22'

Amonestaciones en ambos equipos

Piovi y Montaño ven la cartulina amarilla por forcejear en un tiro de esquina

18'

Baja el ritmo del partido

Medellín mejora en la posesión del balón, pero no genera opciones de peligro; Estudiantes no sufre por ahora

14'

Meedellín apela al juego por las bandas

El dueño de casa busca generar peligro atacando las bandas a pura velocidad, pero erra en la entrega de balón en el último tercio

11'

Nueva opción para la visita

Peligroso remate de tiro libre que el arquero Chaux logra evacuar con lo justo

8'

Medellín no se encuentra

El cuadro antioqueño recibió un duro golpe en los primeros minutos y no encuentra el balón

4'

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESTUDIANTES

Tiago Palacios elude rivales y desde el borde del área suelta un remate potente, que se desvía en José Ortíz y termina desubicando al arquero Chaux

3'

Primer acercamiento de la visita

Estudiantes empieza atacando la espalda de Frank Fabra

¡Comienza el partido!

Ya se juega el partido entre Medellín y Estudiantes por la Copa Libertadores

Once titular de Estudiantes de La Plata

Edwuin Cetré será inicialista en el equipo argentino

Nóminas confirmadas de Medellín

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido Independiente Medellín vs Estudiantes por la fase de grupos de la Copa Libertadores!

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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