Barranquilla rinde homenaje póstumo a Pedro ‘Ramayá’ Beltrán, leyenda del Caribe y del Carnaval

Barranquilla exaltó de manera póstuma la vida y obra del maestro Pedro Agustín Beltrán Castro, conocido como Pedro ‘Ramayá’ Beltrán, una de las más grandes leyendas musicales del Caribe colombiano y figura emblemática del Carnaval.

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El reconocimiento destaca su papel en la preservación y difusión de las sonoridades ancestrales, consolidándolo como un símbolo de identidad cultural. “Su legado inmortal preserva y engrandece las sonoridades ancestrales (…) y perdura como símbolo eterno de identidad, tradición y orgullo”, señala la resolución.

Más de 300 composiciones y una huella imborrable

‘Ramayá’ fue fundador de la cumbia moderna de Soledad y autor de más de 300 composiciones que hoy hacen parte del patrimonio folclórico del país.

Entre sus obras más recordadas se encuentran clásicos del Carnaval de Barranquilla como “La Rebuscona”, “El Mico Ojón”, “La Estera” y “Santo Parrandero”, además de interpretaciones como “El Ratón”, que siguen vigentes en la memoria colectiva.

Reconocimientos en vida y legado en nuevas generaciones

Durante su trayectoria, el maestro fue ampliamente homenajeado. En 2002 fue coronado como Rey Momo del Carnaval de Barranquilla y posteriormente recibió distinciones como el homenaje en el Festival de Orquestas 2010 y en la Guacherna 2023.

Su influencia trascendió generaciones, sembrando el amor por la música tradicional en jóvenes músicos, gaiteros y flauteros. “Dejó una herencia viva que perdura en quienes continúan elevando la riqueza sonora del Carnaval”, destaca el documento.

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Barranquilla le dio el último adiós

La exaltación también incluyó un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad musical, reconociendo su invaluable aporte a la cultura.

Las exequias de ‘Ramayá’ Beltrán se realizaron el 13 de abril en el Parque Cementerio Jardines de la Eternidad, en Barranquilla, en medio de una despedida cargada de música, recuerdos y homenajes.