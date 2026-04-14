Yamit Noé Hurtado se desmarca del respaldo automático de Alianza Verde a Iván Cepeda

Frente a la decisión de la Alianza Verde de establecer un acuerdo programático con Iván Cepeda, el representante electo Yamit Noé Hurtado adoptó una postura prudente y distante, enfocada en la necesidad de priorizar los intereses regionales por encima de las definiciones ideológicas.

Durante la entrevista, Yamit Noé Hurtado señaló que el debate político actual en Colombia está «...sesgado en izquierda y derecha...», lo que, a su juicio, ha impedido discutir soluciones concretas a los problemas del país. En ese sentido, cuestionó que los candidatos presidenciales no estén abordando temas clave como la crisis del sistema de salud, el acceso a medicamentos o las necesidades específicas de regiones como Boyacá.

Aunque reconoció que la decisión del partido debe respetarse, Yamit Noé Hurtado dejó claro que esto no implica un respaldo automático a la candidatura de Iván Cepeda. «...Esto no obliga a apoyar...», afirmó, subrayando que su posición dependerá de las propuestas concretas que presenten los aspirantes presidenciales para el departamento y el país.

En esa línea, Yamit Noé Hurtado insistió en que antes de tomar una decisión política se debe exigir claridad programática. Planteó que los candidatos deben responder cómo resolverán problemas como la seguridad, la situación de los carboneros, la economía rural y la infraestructura vial. Solo con esas respuestas, concluyó, será posible definir apoyos políticos con criterio técnico y no ideológico.