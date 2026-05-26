Procuraduría formuló cargos contra exdirectivo del Colboy por presunta doble vinculación laboral

Tunja

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exsubdirector general y académico del Colegio Boyacá de Tunja, Galo Christian Numpaque Acosta, por presuntamente haber desempeñado de manera simultánea cargos en dos entidades públicas y haber recibido remuneración por ambas funciones.

Según informó el organismo de control, las pruebas recaudadas dentro de la investigación indicarían que Numpaque Acosta laboró entre el 1 de febrero y el 21 de mayo de 2025 tanto en el Colegio Boyacá como en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), específicamente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la seccional Tunja.

La Procuraduría considera que durante ese periodo el funcionario habría percibido dos asignaciones salariales provenientes del Estado, situación que podría constituir una vulneración a las disposiciones constitucionales y legales que regulan el ejercicio de la función pública.

En desarrollo del proceso disciplinario, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja calificó provisionalmente la conducta como una falta grave cometida a título de culpa gravísima.

De acuerdo con el ente de control, esta calificación obedece a que el investigado presuntamente tenía pleno conocimiento de las funciones inherentes a su cargo y de las restricciones legales aplicables a los servidores públicos, especialmente aquellas relacionadas con la percepción simultánea de remuneraciones provenientes de entidades estatales.

Con la formulación del pliego de cargos, el proceso disciplinario avanza a una nueva etapa en la que el exfuncionario podrá ejercer su derecho a la defensa, presentar pruebas y controvertir los señalamientos realizados por la Procuraduría antes de que se adopte una decisión de fondo sobre su responsabilidad.