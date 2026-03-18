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“En el fondo estoy de acuerdo”: Claudia López sobre decreto que les da más poder a los sindicatos

La candidata presidencial Claudia López se pronunció en 6AM W sobre la polémica por el decreto que expidió el Gobierno Nacional que les da superpoderes a los sindicatos.

Durante la entrevista, López dijo que está de acuerdo con el contenido de la norma; sin embargo, reconoció que tiene dudas jurídicas ya que desconoce si se puede expedir un decreto sin que el Congreso haya aprobado alguna ley.

“Pero en el fondo estoy de acuerdo porque yo sí creo en industrializar a Colombia. Colombia puede tener una gran industria de floricultura, transición energética, desarrollo industrial, logística, turismo y me parece bien que esas industrias, por sectores, tengan una organización como industria, que tengan incentivos, negociaciones de acuerdos de libre comercio para exportación”, resaltó.

Y resaltó la importancia de que los trabajadores puedan organizarse y negociar colectivamente sus condiciones laborales, como sector industrial.

¿El Gobierno está usurpando las funciones del Congreso de la República?

Luego de que la oposición asegurara que el Gobierno está usurpando al Congreso de la República, López respondió que “puede ser”.

“Los gremios y la derecha se oponen, pero es así, el uribismo siempre se ha opuesto a que los trabajadores tengan más capacidad de negociación, se opone al salario mínimo vital, se opuso a la reforma laboral, se opuso a la reforma pensional y esa es una diferencia muy clara que tenemos con la derecha y con el uribismo”, señaló.

Y también señaló a la derecha de oponerse a que los trabajadores tengan mejores ingresos y capacidades de negociación.

Por último, admitió que es necesario darles apoyo a las microempresas, quienes expresaron su preocupación por la cuota sindical obligatoria.

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Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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