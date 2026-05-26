El boyacense que corrió 210 km sin parar por una causa solidaria

Se trata de Andrés Ávila Garza, un atleta nacido en Villa de Leyva de 35 años que corrió 210 kilómetros continuos, equivalentes a cinco maratones en un solo día. A pesar del clima variable que tuvo que aceptar en esta maratónica jornada, quedó satisfecho con el resultado de haberse retado y lo mejor: ser apoyado por boyacenses y foráneos que lo rrecibían con aplausos y sonrisas.

“Ya cumplí seis años participando en algunas competencias a nivel nacional, pero esta idea de correr una ultra maratón era más por inspirar, por el tema que queríamos inaugurar una fundación para el deporte, la educación y rendir un homenaje a muchos profesores y deportistas que tuvimos aquí en Villa de Leyva, pero que lastimosamente ya no nos acompañan”.

Comentó que era un corredor que participaba en competencias de 5 o 10 kilómetros, pero que cada día sentía que debía correr más retándose física y psicológicamente “la carrera uno la compara mucho con la vida. Aquí trabaja uno la mente, las emociones, el corazón, aquí sabe uno que hay momentos de dolor, de cansancio y muchos pensamientos a renunciar pero queríamos trabajar más que el físico, la salud mental... dejar ese límite de lo imposible en el tema de la carrera”.

“Entonces uno aprende que uno nunca llega solo a la meta, pues detrás de cada kilómetro hay una familia, hay amigos, hay personas que creen en uno, incluso cuando uno mismo duda. Lo bueno es demostrar que sí se puede avanzar incluso cuando uno está cansado, cuando uno está roto, cuando uno está lleno de miedos”, concluyó.

El deportista anunció que se viene un trabajo con niños de la Selección Colombia que quedaron campeones en el Panamericano, de igual manera se tiene programado un viaje al desierto de la Tatacoa, y más adelante realizar una Donatón para una carrera que se realizará desde Cubará hasta Puerto Boyacá.

Con este record se desea inaugurar la Fundación Fundedu Colombia, una iniciativa que une deporte y educación para apoyar a niños, niñas y jóvenes con escasos recursos, brindándoles útiles escolares, material deportivo y acompañamiento educativo.