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“Voy a apoyar a cualquiera que no sea Cepeda”: Paloma Valencia en caso de no pasar a segunda vuelta

Paloma Valencia, candidata presidencial, estuvo en Dos Puntos y habló sobre la que sería su postura con los demás aspirantes en caso de no ganar la Presidencia o pasar a segunda vuelta.

A la senadora le preguntaron si se uniría a algún candidato, luego de que le dijeran que Abelardo de la Espriella había revelado que se sumaría a su campaña si no pasaba a segunda vuelta.

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“Yo voy a apoyar a cualquiera que no sea (Iván) Cepeda”, afirmó la candidata y miembro del partido Centro Democrático.

Valencia explicó que, para ella, que la continuidad del gobierno Petro es nefasta para Colombia. La senadora señaló que cinco crisis tiene origen en este gobierno, “fueron decisiones del gobierno”.

“La famosa crisis explícita, no pagar la salud, hoy a los colombianos están mandándolos a la casa a morirse por una decisión del gobierno”, explicó.

Además, la candidata presidencial habló sobre uno de los aspirantes opositores y su política de gobierno, que no le hace bien al país.

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“La paz total de Iván Cepeda hoy nos tiene con la extorsión subiendo, con el secuestro subiendo, con el terrorismo subiendo, con el asesinato subiendo, fue una decisión del gobierno, la crisis económica fue una decisión del gobierno”, aseguró Paloma Valencia.

Escuche la entrevista completa:

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