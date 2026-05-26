Gobernador de Boyacá reconoció ante comunales que si tramitará otro empréstito

El primer encuentro de ‘Voces Comunales’, se adelantó en el Hotel Hunza de Tunja / Foto: Gobernación de Boyacá.

Tunja

Este lunes el gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya se reunió con los representantes y delegados de las Juntas de Acción Comunal de los 123 municipios del departamento, encuentro que se habría tenido que adelantar por una acción judicial.

Así lo dio a conocer el presidente de la Federación Comunal de Boyacá, Luis Guatibonza, quien aseguró que el mandatario adelantó este encuentro en el Hotel Hunza de Tunja por un fallo judicial.

“Estuvimos en una reunión con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por una sentencia que emite el Tribunal Administrativo de Boyacá donde ordena reglamentar el espacio de interlocución para atender a los organismos de acción comunal de primero, segundo y tercer grado en el departamento. Se presentaron varios líderes de Boyacá, digamos que fueron unos por provincia y en total habían más de 40 personas. Las personas que fueron delegadas hablaron de la problemática de infraestructura, de vías, unos problemas muy centrados en sus provincias”, indicó Guatibonza.

El líder comunal indicó que, durante la reunión, el mandatario les dio a conocer que para este sector se ha hecho una inversión de $31.000 millones y que, además, solicitará un empréstito.

“El Gobernador de Boyacá habló de 31 mil millones de inversión para las juntas en más de 193 convenios en el departamento Boyacá, sin embargo, pues no nos explicó cómo se accedían a esos convenios ni dónde estaban distribuidos, ya que hay municipios donde efectivamente no ha llegado un metro de placahuella por parte de la Gobernación. Sin embargo, ese fue el anuncio que habló, de hecho, habló de solicitar otro empréstito ya que tenía una limitación presupuestal. Habló de que iba nuevamente a adquirir un empréstito para invertir y aumentar esa limitación presupuestal y armar más convenios con la Junta de Acción Comunal. De hecho, habló de $3.000 millones de inversión en dotaciones, pero tampoco quedamos con una conclusión de qué prioridad se iba a hacer”, agregó.

Compromisos y avances con las Juntas de Acción Comunal

Durante el encuentro, el gobernador de Boyacá Carlos Amaya dio a conocer los avances y compromisos con las JAC / Foto: Gobernación de Boyacá. Ampliar Durante el encuentro, el gobernador de Boyacá Carlos Amaya dio a conocer los avances y compromisos con las JAC / Foto: Gobernación de Boyacá. Cerrar

Por su parte el gobernador de Boyacá indicó en sus redes sociales que se alcanzaron varios compromisos con los representantes de las Juntas de Acción Comunal del departamento.

“En este espacio de interlocución, escuchamos las propuestas y necesidades de los 45 presidentes delegados de las JAC de las 13 provincias y los dos distritos especiales, así como de Asojuntas y de la Federación Comunal de Boyacá”, dijo.

Estos son los principales avances y compromisos dados a conocer por el mandatario:

- Hemos firmado 193 convites comunales en todo el departamento por más de $31 mil millones para la construcción de placas huella y haremos nuevas inversiones para más convenios.

-Gasificación rural: al inicio del gobierno nos fijamos la meta de llegar a 20.000 hogares campesinos, ya llevamos 25.000 subsidios, y proyectamos llegar a 35.000.

-Compramos 13 bancos de maquinaria amarilla para el arreglo de vías secundarias, que están trabajando diariamente en cada provincia.

-El rezago de inversión para remodelar escuelas rurales fue por lo menos de 50 años. En este gobierno ya hemos intervenido 42 escuelas y en un mes vamos a asignar nuevos recursos para nuevas remodelaciones, esperando llegar en total a 100 escuelas intervenidas.

-En lo que tiene que ver con infraestructura vial, seguimos avanzando en diferentes proyectos estratégicos para el departamento.

-Tenemos un avance del 85 % en la formulación de la Política Pública de Acción Comunal.

-Implementaremos un plan permanente de capacitación para líderes comunales.

-En cuanto a los juegos comunales, vamos a revisar junto con Indeportes Boyacá la posibilidad de hacer un convenio con las JAC.

-Desde Empresas Públicas de Boyacá - EPB vamos a hacer una Inversión de $2 mil millones para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueductos del área urbana y rural.

-Junto con la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá vamos a disponer de $3 mil millones para inversiones en dotaciones deportivas, tecnológicas y de ferretería, en articulación con las JAC.

-Seguiremos impulsando proyectos de conectividad, turismo y productividad agropecuaria para todas las provincias.