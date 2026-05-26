Sogamoso refuerza medidas de seguridad para garantizar unas elecciones tranquilas

Este miércoles 27 de mayo las autoridades de Sogamoso adelantarán el último Consejo de Seguridad, previo a las elecciones presidenciales / Foto: Alcaldía de Sogamoso.

Sogamoso

La Administración Municipal de Sogamoso avanza en los preparativos para las elecciones presidenciales de este domingo, con el propósito de garantizar la seguridad de los votantes y el normal desarrollo de la jornada democrática en todo el municipio.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno de Sogamoso, Alexander Merchán, quien indicó que desde hace varias semanas se vienen realizando consejos de seguridad con la participación de las diferentes autoridades encargadas de velar por el orden público durante los comicios.

“Nos estamos preparando. Ya hemos tenido varios consejos de seguridad con ocasión de este tema y este miércoles tendremos otro, porque nos estamos alistando precisamente con la Fuerza Pública, Ejército, Policía Nacional, Sijín y la misma Registraduría, tomando acciones oportunas y necesarias para que esta jornada electoral se lleve sin ninguna situación que ponga en riesgo el orden público”, señaló el funcionario.

Merchán explicó que el objetivo principal es brindar todas las garantías para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y sin contratiempos.

En cuanto al dispositivo de seguridad, el secretario indicó que se mantendrá un esquema similar al implementado durante las elecciones legislativas, aunque se espera la confirmación por parte de la Policía Nacional sobre el número de uniformados adicionales que llegarán al municipio para reforzar la vigilancia.

“Estamos esperando que la Policía nos determine cuántas unidades adicionales vamos a tener para cubrir la jornada electoral”, afirmó.

Por su parte, el Ejército Nacional tendrá presencia en la zona rural de Sogamoso mediante puestos de control y acompañamiento en sectores donde también se desarrollarán las votaciones, con el fin de garantizar la tranquilidad de los habitantes y la seguridad de los puestos de sufragio.

“El Ejército también va a estar dispuesto en la zona rural del municipio, realizando puestos de control y acompañándonos en algunos puntos rurales donde se van a realizar los comicios”, agregó el secretario.

Respecto a los puestos y mesas de votación, la Administración Municipal confirmó que no habrá modificaciones frente a la organización establecida por la Registraduría. Los ciudadanos deberán acudir a los mismos lugares habilitados para ejercer su derecho al voto.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la participación ciudadana, resaltando que todas las instituciones involucradas trabajan de manera articulada para garantizar una jornada electoral segura, transparente y en completa normalidad.

“Invitamos a toda la ciudadanía a acudir a los puestos de votación, donde estarán garantizadas todas las condiciones y asistencias necesarias para estas elecciones”, concluyó Merchán.

En Sogamoso se dispondrán 18 puestos de votación, en el que habrá un total de 286 mesas dispuestas para las 101.453 personas que están habilitadas para votar, de los cuales 54.071 son mujeres y 47.382 son hombres.