500.000 personas extranjeras que residen en España podrán obtener permisos de residencia y trabajo

El Consejo de ministros dio luz verde al decreto que modifica el reglamento de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social. Esta reforma estructural, que ha sido calificada por el Ejecutivo como una urgencia social abre la puerta a que aproximadamente, medio millón de personas que actualmente residen en España en situación administrativa irregular, puedan obtener permisos de residencia y trabajo.

La medida busca, dice desde el gobierno, integrar formalmente en el sistema productivo a ciudadanos que ya formaban parte de la sociedad española, pero que carecían de marco legal para ejercer sus derechos básicos.

Los solicitantes tendrán que cumplir algunos criterios como: acreditar al menos 5 meses de residencia en España y no tener antecedentes penales que tienen que lograr un certificado desde sus países de origen.

La norma da un mes para pedir el certificado en sus países de origen y si no logran que se los envíen, será el propio Ejecutivo quien solicite directamente a través de vías diplomáticas estos documentos durante un proceso de tres meses para facilitar que lleguen a tiempo y se puedan regularizar. Si pasan esos tres meses sin que los papeles hayan llegado, el interesado va a tener 15 días extra para conseguirlos por su cuenta y si no lo logra no podrá entrar.

En el marco de este decreto, en 6AM W con Julio Sánchez Cristo habló Mariana Ríos, consultora de migración de ExtranLex, quien dio más detalles de la medida.

¿Cuántos colombianos podrían estar beneficiados?

“Estas cifras de colombianos son difíciles de determinar cuántos hay en situación irregular, porque precisamente las estadísticas se pueden sacar, es en base a la documentación, pero se habla de un 30% de colombianos en la regularización extraordinaria, que se supone que se presentarán 750 mil o incluso más, y que el gobierno desestimará aproximadamente el 30%”, dijo la experta.

Se estima que hasta el 30 de junio va este proceso y el gobierno se está comprometiendo a resolver los expedientes en 90 días.

¿Podría participar alguien que haya solicitado asilo?

Esta iniciativa con firmas ciudadanas que surgió es porque habían modificado el Real Decreto de Extranjería y todas esas personas que ya estaban integradas en la sociedad, que ya estaban trabajando, cotizando, que tenían esas solicitudes de asilo pendientes de respuesta, que se les habían denegado o incluso que las tenían y que luego de haber cambiado el reglamento les llegó la denegación.

Este decreto da la posibilidad para que todas esas personas puedan regularizarse.

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