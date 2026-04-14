Frisby España inicia operaciones el 1 de julio

Frisby España se encuentra en la fase final previa al inicio de sus operaciones en España, tras la resolución favorable de la Audiencia Provincial de Alicante. La compañía, según lo previsto, comenzará a operar el 1 de julio de 2026, concretamente en las zonas centro y sur de Madrid.

En cuanto al lanzamiento, inicialmente será a través de un modelo de dark kitchens, que permite a la empresa iniciar su actividad de forma rápida mientras se implementa la marca en ubicaciones comerciales estratégicas.

A a lo largo del segundo semestre de 2026, están previstas nuevas aperturas en Madrid Norte, Barcelona, Sevilla y Málaga a partir de septiembre, y posteriormente en otras ciudades relevantes, entre ellas Alicante, Bilbao, Valencia, Murcia, Granada, La Coruña, Palma de Mallorca y Zaragoza, antes de final de año. Este plan permitirá alcanzar un total de doce puntos operativos en 2026.

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Durante las primeras semanas, la empresa iniciará su actividad con una carta reducida centrada en productos de pollo en formato ‘bucket’. Estos se ofrecerán en versión empanada y en una variante marinada tipo BBQ. La propuesta se completará con acompañamientos como papas fritas, arepas, arroz, maíz, ensalada de repollo, yuca y tequeños, además de una selección limitada de postres y distintas salsas.

Por último, para impulsar su crecimiento en Europa, Frisby España ha firmado un acuerdo de distribución nacional exclusiva con Uber Eats por un periodo de dos años. Este compromiso incluye un esfuerzo significativo en acciones de marketing y visibilidad.