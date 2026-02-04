¿Se puede revocar la ciudadanía estadounidense? Así funciona la desnaturalización que promueve Trump

A finales de 2025, el diario New York Times advirtió sobre los planes de la administración de Donald Trump para imponer cuotas para casos de desnaturalización a las oficinas locales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

A modo de comparación, el Gobierno de Trump solicitó concretar de 100 a 200 casos de desnaturalización por mes, mientras que entre 2017 y 2025 se tuvieron únicamente 120 registros, según datos del Departamento de Justicia citados por el medio.

Esta situación puso en alerta a cerca de 26 millones de estadounidenses de origen extranjero que han llegado al nivel más óptimo de regularización, obteniendo los derechos fundamentales que conlleva la ciudadanía, considerada permanente debido a lo excepcional de los casos de desnaturalización.

¿Qué es la naturalización y qué beneficios tiene?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la naturalización es el proceso a través del cual se otorga la ciudadanía estadounidense a un extranjero al haber cumplido los requisitos establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Entre los requisitos básicos para solicitar la naturalización se encuentran los siguientes:

Haber sido residente permanente (green card) durante cinco años.

Estar casado(a) con un ciudadano estadounidense.

Ser miembro activo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Ser hijo(a) de un ciudadano estadounidense.

Al convertirse en ciudadano estadounidense, la persona adquiere, entre otros, los siguientes derechos:

Derecho al voto

Servir en un jurado

Tener pasaporte estadounidense

Pedir la ciudadanía para familiares

Elegibilidad en cargos públicos

Protección contra la deportación

¿Cómo funciona la desnaturalización en Estados Unidos?

A lo largo de la historia, la desnaturalización en Estados Unidos se ha producido en situaciones poco comunes, bajo circunstancias muy específicas.

De acuerdo con Voz, la INA es la norma que regula la desnaturalización, la cual se da en estos dos caminos:

Civil: El Gobierno federal presenta una demanda civil bajo sospecha de fraude en la obtención de ciudadanía o pertenencia a organizaciones criminales en los 5 años posteriores al proceso.

El Gobierno federal presenta una demanda civil bajo sospecha de fraude en la obtención de ciudadanía o pertenencia a organizaciones criminales en los 5 años posteriores al proceso. Penal: Se produce cuando hay una condena penal por delitos como fraude, engaño u ocultamiento de información que se cometieron durante el proceso de naturalización.

¿Qué pasa cuando se pierde la ciudadanía estadounidense?

En los casos de desnaturalización, intervienen el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional en un proceso que puede tardar hasta tres años antes de llegar a una sentencia.

Si se obtiene una sentencia favorable a la demanda, la ciudadanía es revocada, regresando la persona a su estatus migratorio previo, lo que podría dar lugar a una eventual deportación.

Tenga en cuenta que la sentencia puede ser apelada federalmente e incluso ser llevada ante la Corte Suprema, por lo que siempre es conveniente obtener asesoría legal en este tipo de situaciones.