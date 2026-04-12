Masacre en Maicao deja cinco muertos: esto se sabe

Un ataque armado dejó un saldo de cinco personas muertas la mañana de este domingo 12 de abril en el municipio de Maicao, La Guajira. El hecho se registró en el barrio Villa Mery, donde, según información preliminar, hombres armados dispararon contra un grupo de jóvenes que se encontraban en las afueras de un establecimiento.

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De acuerdo con versiones conocidas, las víctimas estaban departiendo en el lugar cuando fueron sorprendidas por los atacantes, quienes habrían utilizado armas de fuego de largo alcance. La acción violenta generó pánico entre los residentes de este sector del municipio fronterizo.

A través de un comunicado, el Departamento de Policía de La Guajira confirmó que “los agresores habrían perpetrado un ataque utilizando armas de fuego, atentando contra la integridad de 5 personas que se encontraban departiendo”.

Tras conocerse lo ocurrido, unidades de la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar para acordonar la zona y dar inicio a las labores investigativas. “Se procedió al acordonamiento del área y al inicio de acciones para identificar y capturar a los responsables”, indicó la autoridad.

De manera preliminar, la Policía informó sobre cinco personas fallecidas, aunque aclaró que la cifra está en proceso de verificación. Asimismo, reiteró que trabaja de manera articulada con otras instituciones para esclarecer este hecho e hizo un llamado a la ciudadanía a aportar información que permita avanzar en la investigación.