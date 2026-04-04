Asesinaron a un exconcejal de Dibulla, en La Guajira: Policía investiga el crimen
Según testigos, dos hombres que se movilizaban en una moto perpetraron el crimen.
Asesinaron a un exconcejal de Dibulla, en La Guajira. El crimen se registró en un corregimiento de ese municipio.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
El exconcejal Edilber Moscote Freyle fue interceptado por dos hombres a bordo de una moto quienes le dispararon en repetidas ocasiones.
Los hechos se registraron en el corregimiento de La Punta de Los Remedios. Según se conoció, el exconcejal fue asesinado cuando caminaba por una de las calles de esta zona del municipio.
Mientras tanto, aunque no hay pronunciamiento oficial, la Policía adelanta la investigación de este hecho de sangre.
Moscote Freyle fue concejal del municipio en el año 2023.