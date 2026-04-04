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06 abr 2026 Actualizado 03:09

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Asesinaron a un exconcejal de Dibulla, en La Guajira: Policía investiga el crimen

Según testigos, dos hombres que se movilizaban en una moto perpetraron el crimen.

Arma de fuego- Getty Images

Arma de fuego- Getty Images

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Efraín

Riohacha

Asesinaron a un exconcejal de Dibulla, en La Guajira. El crimen se registró en un corregimiento de ese municipio.

El exconcejal Edilber Moscote Freyle fue interceptado por dos hombres a bordo de una moto quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Los hechos se registraron en el corregimiento de La Punta de Los Remedios. Según se conoció, el exconcejal fue asesinado cuando caminaba por una de las calles de esta zona del municipio.

Mientras tanto, aunque no hay pronunciamiento oficial, la Policía adelanta la investigación de este hecho de sangre.

Moscote Freyle fue concejal del municipio en el año 2023.

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