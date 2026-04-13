Falleció Alonso ‘Pocillo’ López, gloria del fútbol colombiano

Alonso 'Pocillo' López durante su época como jugador de Millonarios / Twitter: @MillosFCOficial.

Una triste noticia sacudió al fútbol colombiano durante este domingo. Alonso ‘Pocillo’ López falleció a los 69 años, tras llevar alrededor de un mes hospitalizado en una clínica de Manizales.

El exjugador fue internado de urgencias a mediados del mes pasado en el SES Hospital Universitario de Caldas, luego de detectársele una masa maligna en el cerebro.

López defendió los colores de Millonarios, Independiente Medellín y Once Caldas, siendo el equipo bogotano en donde tuvo una mayor trascendencia, vistiendo su camiseta en dos periodos.

El Pocillo jugó en el club en un primer ciclo entre 1974 y 1980, regresando para un segundo periodo entre 1982 y 1985. En 1978 fue campeón con el club Embajador, su único título en el fútbol profesional.

En total, con el equipo bogotano, Alonso López disputó 341 partidos, siendo considerados por muchos el mejor lateral izquierdo en la historia del club. Al final de su carrera, terminó desempeñándose como volante creativo.

Paso por la Selección Colombia

De igual manera, tuvo un paso por la Selección Colombia, participando en las Eliminatorias al Mundial de Argentina 1978 y México 1986, disputando un total de 12 compromisos con el combinado nacional.

Mensaje de Dimayor

"La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento del exjugador Alonso López Palacio recordado por su paso por clubes como Millonarios F.C., Independiente Medellín, y Once Caldas DAF, así como por su participación en la Selección Colombia".