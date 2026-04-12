Falcao: “Qué miedo hay de cobrarle un penal a Millonarios, no sé si es porque es a mi”

Falcao García habló en la rueda de prensa posterior al empate ante Independiente Santa Fe en donde una jugada de penalti a favor de Millonarios no fue pitada por árbitro central del partido. El atacante contó que el juez Andrés Rojas aceptó en dos ocasiones que debió decretarla.

El delantero explicó cómo fue la acción y se quejó tras la decisión del réferi, “qué miedo hay de cobrarle un penalti a Millonarios” y añadió, “no sé si porque es a mi, pero yo siempre juego leal”, dijo.

También, habló de cómo está el equipo para lo que viene en la Copa Sudamericana y en la Liga y de la expulsión de Rodrigo Contreras, “hay unas cosas que se cobran diferente, para los rivales no es falta y para nosotros sí es falta”.

Lo que viene para Millonarios: “Son tres finales, lo tenemos claro. El plantel lo sabe, son partidos cruciales y bueno, tenemos que prepararnos tanto física como mentalmente para esto y hoy nos vamos con ese sinsabor por lo que hizo Millonarios que siempre intentó buscar el arco rival y cosas ahí complejas que nos dificultaron al final y no nos permitieron llevarnos esos tres puntos que queríamos”.

Penalti no pitado a Millonarios: “El argumento que me da (el árbitro) es que los dos vamos a disputar la pelota, si yo salto primero el defensor que viene atrás mío para ganar la jugada tiene que hacer falta, se nota claramente en el video que cuando yo salto voy adelante y el me empuja y no disputa la pelota. Yo llego primero a la pelota. Por qué no miran las cámaras para que vean el lenguaje corporal, en su lenguaje corporal aceptaba lo que había, pasado, qué miedo hay de cobrarle un penal a Millonarios, no sé si es porque es a mi. Yo trato de jugar lo más leal posible y no sé por qué no se recurre al VAR para tomar una decisión adecuada”.

Ánimo del equipo: “El equipo está fuerte y es lo que hay y a eso nos tenemos que adaptar. Tenemos jugadores de categoría y no hay que entrar en pánico porque dependemos de nosotros mismos. Nos vamos tranquilos en cuanto a cómo Millonarios ha buscado los tres puntos, tenemos autocrítica y reconocemos errores puntuales, pero anímicamente estamos bien y con ganas de lo que se viene”.

Expulsión de Rodrigo Contreras: “No hay que confundir, es un jugador que lo da todo, da el 100 por ciento y eso es muy positivo, después se interpretan cosas de forma diferente que para los rivales no es falta y para nosotros sí es falta. No sé si sea suficientemente grande para manejar ese tipo de circunstancias, nunca ha ido con mala intención, siempre va con mucho ímpetu, y si tiene que corregir algo él ya está grande, lo analizará y lo corregirá”.