Fabián Bustos sobre Santa Fe: “Ellos no lo querían perder y nosotros lo queríamos ganar”

Fabián Bustos habló en la rueda de prensa tras el empate ante Independiente Santa Fe en el estadio El Campín en el que su rival logró empatar al minuto 75 con un gol de Hugo Rodallega con el que el equipo rojo impidió la victoria de los locales.

El técnico de Millonarios lamentó el empate, se mostró disgustado ante la jugada de penalti no pitada a su equipo, se mostró autocrítico por la forma en la que llegó el gol del rival e indicó que lo que viene son tres finales.

Gol de Santa Fe: “Son cosas en las que tenemos que tener concentración y mirar para que no pase eso. Siento que dominamos el juego en todos los rubros, fuimos superiores, merecíamos ganar. Daba la sensación de que ellos no querían perder y que nosotros lo queríamos ganar Dominaos también el rubro de las tarjetas y creo que merecimos ganarlo y por ese error, nos quitan dos puntos, perdemos dos puntos”.

Jugada de penal no pitada: “Si cobra penal se va a revisar, no entiendo porque no se revisa. Cuál es el problema de revisarla, que tome la decisión el árbitro porque Radamel iba con la posibilidad de hacer gol y con una falta lo sacan de la posición, por qué no se revisa y si se revisa y se toma la decisión de que no fue, ya es diferente”.

Análisis del partido: “Siento que fuimos superiores, que lo quisimos ganar siempre. Siempre hubo un equipo que quería ganarlo y otro que no quería perderlo. Merecimos ganarlo, tiramos más situaciones que el rival, hay jugadas puntuales que en mi opinión son más revisables, es difícil que en un clásico haya seis tarjetas contra una, cuando tenés dominio de posesión, mas chance de gol y dominio. Ellos tuvieron una tarjeta contra siente nuestras. El árbitro se me acerca y me dice, pero un equipo que tiene tantas tarjetas es porque defiende, hace zona baja y eso no fue lo que pasó. Hubo un equipo que quiso ganarlo y otro que no quiso perderlo, hasta con 10 quisimos ganarlo, Y hubo jugadas que se pueden revisar”.

Cambios en el equipo: “Tengo respuestas. Rada entró bien, Banguero, Sarabia, Del Castillo, variantes. El quipo tiene fuerza, dominó a uno de los rivales, más allá de que se nos escaparon puntos, pero en otras ocasiones hemos ganado puntos impensados. Ya la mente puesta en Boston River, convencidos de lo que estamos haciendo. Tuvimos una mala presentación en Chile ahí si no tuvimos nada y dimos poco, a diferencia de eso, el equipo hoy ante un buen rival, que está complicado en la tabla, mereció más. Luego pasan algunas cosas, pero estamos fuertes y cuando llegamos teníamos cero puntos en tres partidos, contra el DIM sumamos un punto y hay otros equipos que nos llevaban muchos puntos en ese momento y hoy estamos a la misma altura”.

¿Equipo defensivo? Se dice que somos defensivos, respeto eso, pero cuando llegamos éramos un equipo que recibía dos goles y hacíamos uno y ahora somos el segundo equipo que más goles hace. Y se dice que somos defensivos. Si queremos ganar tiene que haber un promedio de casi dos goles por partido. Y tiene que ser una las defensas menos vencidas. Sí hemos tenido errores en pelota parada, pero el fútbol es eso y tenemos que seguir trabajando para evitar esos goles que nos han hecho, estamos recibiendo un gol por partido, si recibimos menos, vamos a estar donde queremos".