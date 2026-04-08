Irán acepta cese al fuego, reabre estrecho de Ormuz y confirma negociación con EE.UU. el 10 de abril

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, anunció que su país acepta reabrir el estrecho de Ormuz como parte de ula tregua de dos semanas condicionada al cese de los ataques por parte de Israel y de Estados Unidos.

“Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas”, aseguró el canciller de la república islámica en la red social X.

“Durante un período de dos semanas, será posible un paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las fuerzas armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas”, añadió, momentos después de que Estados Unidos e Irán aceptaran negociar en Islamabad durante dos semanas una solución pacífica a la guerra en Oriente Medio.

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Negociación en Pakistán

Irán confirmó que mantendrá negociaciones por dos semanas con Estados Unidos en Islamabad en busca de poner fin a la guerra, poco después de que el presidente Donald Trump suspendiera su amenaza de bombardeos masivos.

“Se ha decidido al más alto nivel que Irán entablará, durante un período de dos semanas (...), negociaciones con la parte estadounidense en Islamabad”, afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní en un comunicado.

Las conversaciones en la capital de Pakistán inician el viernes 10 de abril.

“Se aclara que esto no significa el fin de la guerra, y que Irán solo aceptará el cese de las hostilidades cuando” las negociaciones hayan concluido con éxito, agregó la misma fuente, al aclarar que estas dos semanas podrían prolongarse “de acuerdo con ambas partes”.

Israel respetará el alto al fuego

El gobierno de Israel señaló que respetará el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán que supone el inicio de un alto el fuego y el aplazamiento de dos semanas por parte del Gobierno de Donald Trump del ultimátum en contra de infraestructuras iraníes, según una fuente consultada por el diario israelí Haaretz.

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Plan de paz

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán señaló que la base de la negociación será un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

El comunicado del Consejo, recogido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, presenta como una victoria de la República Islámica el acuerdo alcanzado al filo de que se venciera el ultimátum de Donald Trump contra Irán, que contemplaba ataques a la infraestructura energética del país si no reabrían Ormuz, y asegura que llega cuando se habían cumplido “casi todos los objetivos bélicos” de Teherán.

Este plan de diez puntos presentado por la República Islámica contempla el cese de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán pero también sobre los aliados del país en la región; el pasaje “coordinado” con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz y la retirada de las tropas estadounidenses de toda la región, entre otros.