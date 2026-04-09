Trump critica la OTAN tras reunión con su secretario: no estuvieron ahí cuando los necesitamos

El presidente Donald Trump durante una cumbre de la OTAN en Bruselas (Bélgica). (Foto: Sean Gallup/Getty Images) / Sean Gallup

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó que la OTAN “no estuvo ahí” cuando la necesitó y que “no estará” cuando la vuelva a necesitar, luego de recibir en la Casa Blanca al secretario general de la alianza, Mark Rutte.

“La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar”, arremetió nuevamente Trump contra la alianza en su cuenta oficial de Truth Social.

“Recuerden Groenlandia, ese enorme y un pedazo de hielo mal administrado!”, concluyó el republicano en su mensaje, en referencia a que muchos países aliados calificaron de inaceptable los intentos estadounidenses de tomar control sobre la isla.

El comentario del mandatario estadounidense fue publicado luego de su reunión con Rutte en Washington, el cual tuvo una duración de casi dos horas a puerta cerrada.

Trump decepcionado

Por su parte, Rutte aseguró en una entrevista con la cadena CNN que Trump, se mostró hoy “claramente decepcionado” con la alianza, pero que también fue “receptivo” durante el encuentro.

Rutte dijo durante la entrevista que pese al claro descontento del republicano con la organización que representa, “escuchó con atención” sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto a la guerra en Irán.

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“Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos. ¡Entiendo perfectamente su decepción!”, dijo Rutte justificando los recientes reproches de Trump contra los aliados que decidieron no respaldarlo en las operaciones militares contra Irán.

Secretario general de la OTAN, Mark Rutte. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / OLIVIER HOSLET Ampliar Secretario general de la OTAN, Mark Rutte. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / OLIVIER HOSLET Cerrar

Críticas constantes a la Alianza

La reunión llega después de que Trump haya vuelto a cargar de nuevo contra varios socios de la OTAN, a los que ha criticado por cerrar su espacio aéreo, impedir el uso de sus bases a operativos estadounidenses que ataquen a Irán o por no querer enviar buques militares al estrecho de Ormuz para asegurar el tráfico en el paso marítimo.

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En las últimas semanas Trump ha llegado a calificar como “cobardes” a los miembros de la OTAN, a tildar a la alianza de “tigre de papel” y a amagar en más de una ocasión con la salida de Estados Unidos.

La reunión con Rutte se produce un día después de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego de dos semanas que implica la reapertura del mencionado estrecho, por el que pasan parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente.