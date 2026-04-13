Bloqueo del estrecho de Ormuz por Trump pone en duda mantenimiento del cese al fuego: Maleeha Lodi
Maleeha Lodhi, politóloga y exrepresentante permanente de Pakistán ante las Naciones Unidas, confirmó que Pakistán seguirá siendo un ‘canal trasero’ para la comunicación entre EE. UU. e Irán, instando a mantener el cese al fuego.
Bloqueo del estrecho de Ormuz por Trump pone en duda mantenimiento del cese al fuego: Maleeha Lodi
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...