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13 abr 2026 Actualizado 14:05

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Bloqueo del estrecho de Ormuz por Trump pone en duda mantenimiento del cese al fuego: Maleeha Lodi

Maleeha Lodhi, politóloga y exrepresentante permanente de Pakistán ante las Naciones Unidas, confirmó que Pakistán seguirá siendo un ‘canal trasero’ para la comunicación entre EE. UU. e Irán, instando a mantener el cese al fuego.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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