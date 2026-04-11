Estados Unidos - Irán: concluye primera fase de negociaciones, ¿qué viene ahora?

La pausa de menos de 12 horas en las conversaciones se utilizará por ambos bandos para intercambiar borradores con sus equipos de expertos que, entre varios temas, han priorizado la situación nuclear, comercial y militar. (Foto: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán concluyeron su primera fase convocada el sábado 11 de abril en Islamabad (Pakistán), según informaron miembros de la delegación iraní y un alto funcionario de la Casa Blanca.

En una breve nota a los medios que cubren la Casa Blanca, el funcionario indicó que las negociaciones se desarrollaron “a tres bandas y en persona”.

Lo que sigue

Se espera un nuevo día de conversaciones en Islamabad este domingo 12 de abril.

Pakistán confirmó que, por su sugerencia, ambos bandos aceptaron continuar una segunda fase de reunión el domingo. Esta primera jornada de conversaciones se concentró en aspectos comerciales, nucleares y militares.

Con el pie derecho

Irán y Estados Unidos concluyeron en Islamabad la primera fase de sus negociaciones directas con señales de “optimismo” y el intercambio de las primeras actas de acuerdo, según informaron fuentes diplomáticas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Estados Unidos ya ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones y declaró que no le importa si se llega a un acuerdo o no.

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“Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos”, declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.

Expectativa de paz

Estados Unidos e Irán iniciaron en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, unas conversaciones en las que participaron el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Se trata del contacto cara a cara de más alto nivel entre EE.UU. e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979.

El encuentro trilateral supone el contacto directo de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica en 1979. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía) Ampliar El encuentro trilateral supone el contacto directo de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica en 1979. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía) Cerrar

Todo o nada entre escépticos

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, estima que las partes están en una fase de todo o nada, lo que complica “establecer una tregua duradera”.

En Irán, varios habitantes desconfían: “No deberíamos tomarnos a Trump tan en serio. Quiere borrar una civilización del mapa y, doce horas después, establece un alto el fuego que no se basa en nada”, resume a la AFP un hombre de 30 años que pidió el anonimato.

El primer día

Las conversaciones entre los dos países enemigos desde la revolución islámica de 1979, se desarrollaron, según la Casa Blanca, en un formato trilateral, en presencia de altos cargos de Pakistán.

Este país ha facilitado el alto el fuego de dos semanas, que entró en vigor el miércoles 8 de abril.

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Por la tarde, la televisión estatal iraní afirmó que se celebraron al menos tres rondas de conversaciones que, en total, se extendieron por 15 horas.

La Casa Blanca se limitó a decir que las conversaciones están “en curso”.

Una fuente pakistaní que pidió el anonimato aseguró que “las conversaciones avanzan en la dirección correcta. El ambiente general es cordial".

En la lupa de la comunidad internacional

El presidente francés, Emmanuel Macron, conversó con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, y le pidió “aprovechar la oportunidad que representan las conversaciones iniciadas en Islamabad para allanar el camino hacia una desescalada duradera”, afirmó en X.

Un frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos entró en su cuarto día el sábado, al tiempo que el vicepresidente estadounidense JD Vance llegó a Islamabad, al igual que una delegación iraní, para mantener negociaciones directas.

Macron le recalcó “la necesidad de que Irán restablezca lo antes posible la libertad y la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, a lo que Francia está dispuesta a contribuir”, e insistió “en la importancia de un respeto total del alto el fuego, incluido en Líbano”.