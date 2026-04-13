Tribunal confirma condena de seis años de prisión contra exalcalde de Alvarado, Tolima

Tolima

El Tribunal Superior de Ibagué confirmó la condena a seis años de prisión contra el exalcalde de Alvarado (Tolima), Yesid Fernando Torres Ramos, por su responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

El Tribunal confirmó la condena que le fue impuesta inicialmente en noviembre de 2025, tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el cual fue aprobado por un juez de la República.

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“Los hechos ocurrieron entre mayo y septiembre de 2014, cuando el entonces mandatario tramitó y suscribió 12 contratos de prestación de servicios para contratar personal para el mejoramiento de seis viviendas urbanas dentro del programa Bloquera Solidaria, sin el cumplimiento de los requisitos legales”, indicó el ente acusador.

De acuerdo con la investigación, dichos contratos fueron firmados a nombre de un tercero que nunca presentó una propuesta ni celebró los acuerdos. Su firma fue falsificada en todos los documentos contractuales y en los endosos de los cheques expedidos a su nombre.

“Se logró demostrar que el exalcalde suscribió falsamente actas de inicio, adición, liquidación y otra documentación contractual, indicando que se había reunido con el contratista, hecho que nunca sucedió. De igual manera, se apropió en provecho propio y de terceros de parte de los dineros de los contratos por más de seis millones de pesos”, enfatizó la Fiscalía en su momento.

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Además, se comprobó que las personas que realizaron las obras recibieron pagos inferiores a los estipulados en los contratos. Así, la condena quedó en firme.

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