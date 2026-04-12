Más de 100 familias lo perdieron todo por el incendio en el barrio Álamos de Ibagué

Ibagué

Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles que revelan la magnitud de la tragedia social provocada por el incendio ocurrido la noche del sábado 12 de abril, el cual fue controlado por completo en la madrugada del domingo. Cerca de 120 familias resultaron damnificadas por el incendio, la mayoría de ellas perdiendo sus viviendas y enseres.

En diálogo con Caracol Radio, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, precisó que entre los afectados figuran 80 menores de edad, 50 adultos mayores, 45 desplazados, 12 indígenas, 110 madres cabeza de hogar, tres personas en condición de discapacidad y dos inmigrantes.

“Así que la emergencia fue bastante compleja, las familias lo perdieron todo y por eso el llamado a la solidaridad, la empatía, la generosidad del pueblo ibaguereño. Han sido 150 familias las que perdieron absolutamente todo”, enfatizó la mandataria, quien se puso al frente de la emergencia y coordinó la atención.

Actualmente, la Administración Municipal adelanta labores de censo y caracterización de las familias damnificadas, con el fin de entregar ayudas humanitarias que incluyen mercados, colchonetas, kits de aseo y cocina, así como sábanas y cobijas.

“Vamos a estar en el parque de Los Álamos recibiendo las ayudas que quieran los ibaguereños entregarles a los niños, jóvenes y adultos, a estas familias que hoy lloran porque todo se perdió la noche anterior”, sostuvo la alcaldesa.

La emergencia fue atendida por cuadrillas combinadas de Ejército Nacional, Policía Metropolitana, IBAL, Infibagué, Ibagué Limpia, entre otras dependencias de la Alcaldía. Las autoridades ayudaron en la remoción de los escombros y en la atención de dos personas heridas. Por fortuna, no hubo pérdidas humanas.

Un testimonio desgarrador

Uno de los testimonios más desgarradores de la emergencia fue el de Leidy Milena Cruz, una joven madre de dos menores de edad, quien consiguió escapar de las llamas junto a sus hijos, pero lo perdió todo.

“Fueron momentos muy críticos ver cómo se quemaban nuestros sueños, nuestras ilusiones, todo ahí, cómo perdíamos todo. Me quedé sin nada, sin un techo donde meter a mis hijos, uno de 6 y otro de 12 años. Soy madre cabeza de familia, tengo una discapacidad, la cual día tras día me ayuda a salir adelante. Pese a todo, vivo y salgo adelante por mis hijos”, relató Leidy entre lágrimas.

Ella reveló que el incendio, al parecer, fue provocado por un cortocircuito en medio del barrio, el cual en parte también está compuesto por un asentamiento de viviendas hechas en madera, lo que favoreció la propagación de las llamas.

Finalmente, también se conoció que seis mascotas murieron en medio del incendio. Un total de cuatro perros y dos gatos resultaron calcinados por las llamas. Asimismo, nueve animales más, entre perros, gatos y gallinas, resultaron lesionados.