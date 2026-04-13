Capturan a dos hombres por el homicidio de una mujer en el centro de Ataco, Tolima

Tolima

Un nuevo homicidio consternó al municipio de Ataco, en el sur del Tolima. Una mujer de 41 años, aún sin identificar, fue asesinada en una zona céntrica de esta población durante la noche del sábado 11 de abril.

La rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura de dos hombres conocidos con los alias de “Jairo” y “Heiner”, de 45 y 41 años de edad, respectivamente. Ambos son los principales sospechosos del crimen ocurrido en un sector cercano a la estación de Policía y a las instalaciones del Banco Agrario de Colombia.

“Según las primeras informaciones, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta habrían llegado hasta un establecimiento público ubicado en el barrio Centro, donde al parecer uno de ellos ingresó al lugar y disparó contra una mujer de 41 años de edad”, relató el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

La víctima fue trasladada por la comunidad a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de las heridas.

“De manera inmediata, la Policía Nacional activó un ‘plan candado’, que permitió, en una rápida reacción y con el apoyo de la ciudadanía, la captura en flagrancia de dos individuos conocidos como ‘Jairo’ y ‘Heiner’, de 45 y 41 años de edad”, informó el oficial.

Durante el procedimiento, a los capturados se les halló en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, con un proveedor y 13 cartuchos, la cual presuntamente habría sido utilizada para la comisión del hecho. No contaban con ningún permiso para su porte o tenencia.

Los capturados, junto con la motocicleta y el arma de fuego incautada, quedaron a disposición de la Fiscalía 24 Local de Chaparral por el delito de homicidio. Avanza la audiencia virtual para definir su situación jurídica.