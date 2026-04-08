Fiscalía imputó cargos a exalcalde de San Cristóbal- Bolívar por presuntos actos de corrupción

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar, imputó el delito de peculado por apropiación al exalcalde del municipio de San Cristóbal, Germán Zapata López, quien rechazó ser responsable del cargo en su contra.

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Los hechos que involucrarían al ahora procesado ocurrieron en 2018 cuando el exmandatario, por intermedio de un contratista, se habría apropiado de 162 millones de pesos del erario.

El material probatorio aportado por un fiscal de la Unidad de Administración Pública evidenció que el mandatario local, al parecer, suscribió un contrato de obra por 458 millones de pesos, para el mejoramiento y adecuación de la línea de sacrificio y faenado del matadero municipal. El mismo que debía ejecutarse en cinco meses.

El ente acusador señaló que el procesado, como ordenador del gasto, presuntamente autorizó pagos de 50, 40, 22 y 50 millones, durante agosto, septiembre y diciembre de 2018. La Fiscalía determinó que, pesar de haberse pagado los referidos dineros, la obra nunca se ejecutó.

La Fiscalía señaló además que durante la investigación no se encontraron documentos que demostraran las respectivas visitas de obra, los avances de la misma, ni la aprobación de actividades, entre otros.

Tras la imputación, la Fiscalía presentó ante un juez de conocimiento el escrito de acusación contra el exservidor público, de 52 años.