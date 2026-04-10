Confirman condena a 10 años de cárcel contra exgerente del Hospital Federico Lleras en Ibagué

Tolima

El Tribunal Superior de Ibagué confirmó la condena de 10 años de prisión contra Iván David Hernández Guzmán, exgerente del Hospital Federico Lleras Acosta, y Hernán Moreno Herrán, excoordinador de la Unidad de Cuidado Crítico de la misma institución, por irregularidades en la celebración de contratos para la dotación de equipos sin el cumplimiento de los requisitos de ley.

La Fiscalía General de la Nación demostró que estos hombres son responsables del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, puesto que comprometieron vigencias futuras sin el debido sustento presupuestal y legal durante la ejecución de tres contratos celebrados entre 2009 y 2011.

Inicialmente, se realizó un contrato matriz que tenía como objeto la dotación de equipos especiales, con opción de compra después de 60 meses, por un valor de $208.800.000.

Sin embargo, entre 2010 y 2011 se adicionaron dos contratos más por una cuantía superior a 2.600 millones de pesos, los cuales debían ejecutarse en un plazo de 60 meses, con prórrogas sucesivas cada año.

“El análisis de conveniencia fue elaborado por Moreno Herrán, quien posteriormente fue designado como supervisor del contrato. Además, estos contratos se adjudicaron de manera directa y no mediante licitación pública, de acuerdo con lo establecido en la ley”, reveló la Fiscalía.

Ante esta decisión aún proceden los recursos de ley, siendo la última instancia la Corte Suprema de Justicia.