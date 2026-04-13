Habilitan puntos de acopio para ayudar a familias afectadas por incendio en Los Álamos en Ibagué

Con el objetivo de brindar apoyo a las familias afectadas por el reciente incendio en el sector de Los Álamos, fueron habilitados puntos de acopio en dos escenarios deportivos de Ibagué para recibir ayudas humanitarias.

Desde este lunes 13 de abril, la ciudadanía puede acercarse al Parque Deportivo y a la Unidad Deportiva de la calle 42, donde se instalaron carpas destinadas a la recolección de donaciones.

En estos espacios se están recibiendo principalmente ropa en buen estado, elementos de aseo y alimentos no perecederos, insumos que serán entregados a las personas damnificadas por esta emergencia.

Las jornadas de recepción se realizan en dos franjas horarias: de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 6:00 de la tarde, con el fin de facilitar la participación de la comunidad.

“Varios deportistas, entrenadores y directivos han manifestado su interés en vincularse a esta iniciativa. En el deporte sabemos que el trabajo en equipo es fundamental y hoy esa unión se refleja en el apoyo a quienes más lo necesitan”, señaló Felipe La Rota, gerente del IMDRI.

Las autoridades y organizadores reiteraron el llamado a la solidaridad de los ibaguereños para continuar apoyando a las familias afectadas, quienes atraviesan una difícil situación tras la emergencia.