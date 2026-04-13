Cruce de disparos en Bogotá: Policía frustró robo y capturó a dos delincuentes cerca al CAN

En horas de la mañana de este lunes, 13 abril se presentó un nuevo hecho de inseguridad en el occidente de la capital del país.

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De acuerdo con información de fuentes policiales, se presentó un cruce de disparos sobre la calle 26 justo a la altura del CAN. Los hechos se dieron en medio de un intento de hurto donde uniformados de la Dirección de Protección y Servicios Especiales(DIPRO) de la Policía Nacional de Colombia reaccionaron y permitieron frustrar este hecho.

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Durante el procedimiento se logró recuperar el celular y la captura de dos personas, asimismo, la incautación de dos motocicletas que habrían participado en este hecho.

Es de resaltar que uno de estos capturados tenía un brazalete electrónico del INPEC por hurto y cumplía condena de seis años por este delito. Además, estas personas, al parecer, luego de cometer estos hechos delictivos, cambiaban el color de las motocicletas para evadir el control de las autoridades.

Los capturados serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.