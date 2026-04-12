Parece que el hurto lo normalizaron en el Consejo de Política Criminal: sec. de Seguridad de Bogotá

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo cuestionó el papel del Consejo de Política Criminal frente al hurto, uno de los delitos que más atormenta a los ciudadanos en el país y Bogotá.

“Todo el esfuerzo operativo e investigativo de la Fiscalía termina no dando el resultado porque no hay política criminal, porque el hurto es el interés número 10 mil en el Consejo de Política Criminal, parece que el hurto lo normalizaron y lo volvieron una característica de este país”, aseguró Restrepo.

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En ese mismo, sentido el jefe de la cartera de Seguridad pidió que se garantice “una política criminal donde el esfuerzo operativo de la Policía y la Fiscalía de el resultado que los ciudadanos esperan”.

Cifras de hurto en Bogotá

De acuerdo con cifras de la Secretaria de Seguridad, el hurto a personas registra una reducción importante del 38,3 %, al pasar de 21.088 casos en 2025 a 13.017 en 2026, lo que equivale a 8.071 denuncias menos.

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El robo a bicicletas también presenta una reducción del 48% al pasar de 1.265 denuncias en 2025 a 664 en 2026, es decir, 601 casos menos. También, el hurto de automotores, se registra una reducción del 36,9 %, al pasar de 523 casos en 2025 a 330 en 2026, es decir, 193 vehículos menos hurtados.

Por otra parte, el robo a motocicletas muestra números a la baja, al pasar de 733 denuncias en 2025 a 496 en 2026 con 237 reportes menos, lo que representa una disminución del 32,3 %.

Finalmente, el hurto a residencias demuestra una reducción del 22.3% pasando de 1.012 casos en 2025 a 786 en 2026, con 226 hechos menos.