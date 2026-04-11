Violento atraco en Usaquén: la víctima resultó herida

En las últimas horas en la localidad de Usaquén en carrera 21 con calle 147 se presentó un nuevo robo violento que dejó a una persona herida.

De acuerdo con la coronal, Zuly Ortiz, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, “un hombre fue abordado por varias personas en motocicleta con el fin de hurtarle sus pertenencias”.

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El ciudadano resultó lesionado, al parecer con arma traumática, y fue trasladado a centro asistencial para recibir atención médica, pero no reviste gravedad.

Por ahora, la Policía Nacional adelanta las labores investigativas con el fin de recolectar de las cámaras de seguridad información obtenida en el sector y lograr individualizar y capturar a los responsables de este hecho.