Joven recibió disparo en medio de un hurto en la localidad de Engativá

En las últimas horas, en la localidad de Engativá, hombres armados entraron hasta un establecimiento comercial para hurtar a las personas se que se encontraban allí y el dinero producto de las ventas.

En medio de los hechos, los delincuentes accionaron un arma de fuego contra un joven de 19 años, que se permanece en estado crítico.

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Quién denunció los hechos fue el concejal de Bogotá, Leandro Castellanos.

“¡Bogotá no aguanta más!En Gran Granada le disparan a un comerciante por robarle el producido del día. TODO quedó en cámaras.Y mientras tanto, la @SeguridadBOG insiste en mostrar cifras “positivas” sobre el hurto al comercio”, denunció el cabildante.

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Por estos hechos, la comunidad de la localidad de Engativá convocó a una velatón y manifestó sobre la calle 80, exigiendo mayor seguridad en la zona debido a los múltiples hechos violentos.