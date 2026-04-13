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13 abr 2026 Actualizado 02:43

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Joven recibió disparo en medio de un hurto en la localidad de Engativá

El joven de 19, que se encontraba dentro del comercio se encuentra en estado crítico.

Robo a establecimiento en la localidad de Engativá

Robo a establecimiento en la localidad de Engativá

Robo a establecimiento en la localidad de Engativá

En las últimas horas, en la localidad de Engativá, hombres armados entraron hasta un establecimiento comercial para hurtar a las personas se que se encontraban allí y el dinero producto de las ventas.

En medio de los hechos, los delincuentes accionaron un arma de fuego contra un joven de 19 años, que se permanece en estado crítico.

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Quién denunció los hechos fue el concejal de Bogotá, Leandro Castellanos.

“¡Bogotá no aguanta más!En Gran Granada le disparan a un comerciante por robarle el producido del día. TODO quedó en cámaras.Y mientras tanto, la @SeguridadBOG insiste en mostrar cifras “positivas” sobre el hurto al comercio”, denunció el cabildante.

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Por estos hechos, la comunidad de la localidad de Engativá convocó a una velatón y manifestó sobre la calle 80, exigiendo mayor seguridad en la zona debido a los múltiples hechos violentos.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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